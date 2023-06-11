Опытный огородник посоветовал растения, подходящие для посадки в июне на дачном участке

Приводим несколько полезных и красивых растений, подходящих для посадки на даче в июне.

1. Петуния. Она не только красива и цветет всё лето, но и растет очень быстро. Проветривайте её регулярно, удаляйте отцветшие цветы и слабые саженцы, оставляйте только здоровые растения.

2. Подсолнечник. Подсолнечники - это не только яркое украшение вашего участка, любители также могут полакомиться вкусными и полезными семечками.

3. Бархатцы. Они быстро всходят и дают много листьев, которые замечательно подходят для приготовления салатов. Цветы также красиво смотрятся, особенно, если вы посадите их в группы.

Не забывайте, что июнь - это также пик активности насекомых, поэтому надо обязательно защитить свои растения от возможных вредителей.

Используйте натуральные инсектициды или применяйте меры предосторожности, привлекая на свой участок насекомых-хищников, которые будут охотиться на паразитов.