Розы любят водку: зачем опытные садоводы угощают королеву сада алкоголем

Опытные садоводы знают, что среди эффективных средств ухода за одним из самых красивых растений сада есть и водка. Это - отличное средство против многих заболеваний и настоящий стимулятор пышного роста.

Такое вещество хотя и немного дорогостоящее, но зато экологически чистое.

Реанимацию розы водкой можно провести весной - это стимулирует регенерацию растения, фотосинтез и заметно ускорит наступление цветения. А потом - периодически опрыскивать в течение летнего сезона.

Такой метод также защитит розы от тли, потому листья кустов будут здоровыми и зелеными. Запах водки сделает розы непривлекательными для муравьев, других вредителей. Кроме того, спиртное дезинфицирует почву около кустов и избавит растение от грибка, плесени, корневой гнили и сорняков.

Как подкормить розы водкой? Для этого нужно в 10 л воды растворить 2 стакана водки и вылить под каждый куст по 3-4 литра. Проводить процедуру раз в две недели.

Для опрыскивания развести в 1 литре с водой 1 столовую ложку мыла и полстакана водки. Использовать для "душа" два раза в месяц.