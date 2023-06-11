«Страна»: солёность Чёрного моря резко упала после разрушения Каховской ГЭС

В воскресенье, 11 июня, журналисты информагентства "Страна" со ссылкой на штаб ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС сообщили, что после ЧС в Херсонской области уровень солёности Чёрного моря резко сократился. По данным страны, специалисты штаба взяли пробы воды у берегов Одессы, выяснив, что уровень соли в Чёрном море снизился в 2,7-2,9 раза.

В статье "Страна.ua" говорится, что падение солёности черноморской акватории сопряжено с обильным выбросом пресной воды после разрушения плотины Каховского водохранилища.