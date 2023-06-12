Огурцы без рассады: простой способ получить шикарный урожай

Посев огурцов семенами сейчас встречается реже, но, тем не менее, он имеет право на жизнь. Плюсов у него много: растению не приходится переживать стресс от пересадки, он сразу адаптируется по мере роста. И дает очень богатый урожай.

Лучшее время для такой посадки - конец мая или начало июня. За 5-6 дней до посева нужно пролить грядку раствором медного купороса (1 ст.л. на 10 л горячей воды). Землю подрыхлить.

Затем на расстоянии 30 см друг от друга сформировать лунки глубиной около 20 см. Уложить на дно треть лопаты свежего коровьего навоза, присыпать половиной лопаты грунта и хорошо полить (4-5 л воды на лунку).

Когда вода впитается, надо уложить в лунки по 1 пророщенному либо по 2 сухих семечка. Присыпать землей и снова полить. Если погода прохладная, надо мульчировать грядку перегноем либо торфом.

Если в одной лунке взойдут оба растения, более слабое надо аккуратно срезать ножницами. Поливать раз в 2-3 дня теплой водой.

Раз в 2 неделю огурцы надо подкармливать раствором дрожжей (100 гр. на 10 л воды). Либо - травяным настоем (1:10), с добавлением золы. На каждый куст вылить по 1 л состава.