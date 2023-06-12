Долги по недвижимости могут привести к серии банкротств американских банков

Из-за возникших долгов по коммерческой недвижимости общей суммой в полтора триллиона долларов ряд американских банков оказались под угрозой банкротства.

Согласно источнику задолженность нужно погасить до конца 2025 года. Такая ситуация может привести к падению стоимости офисной и торговой недвижимости в США на 40%.

Это, в свою очередь, повышает риск возможных дефолтов местных финансовых организаций.

Главная трудность с выплатами связана с ростом процентных ставок, значительно обесценившим многие объекты недвижимости на внутреннем рынке США.

По словам главного экономиста Apollo Global Management Inc. Торстена Слока, банковские структуры Соединенных Штатов "стали гораздо более уязвимы к снижению цен на коммерческую недвижимость".