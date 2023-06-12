Яичная скорлупа против медведки: неожиданный способ эффективной борьбы с вредителем

Избавиться от вредной и прожорливой медведки можно, не прибегая к химиии. И поможет в этом банальная яичная скорлупа.

Вариантов применения ее несколько. Первый заключается в простом использовании твёрдой оболочки яиц. Для этого скорлупу нужно немного измельчить так, чтобы получилось множество осколков.

Рассыпать их на грядке возле растения, которое нужно защитить от медведки. Скорлупа в этом выступает в роли своеобразного барьера. Насекомое поранится об острые частички скорлупы, и в будущем вряд ли появится снова.

Еще один вариант применения скорлупы - превратить ее в приманку. Для этого скорлупу надо перемолоть в порошок (например, с помощью кофемолки). Добавить к этому порошку немного растительного масла (желательно нерафинированного, у которого ярче запах).

Из получившейся массы скатать шарики и разбросать их на огороде. Медведка будет пытаться заглотить это лакомство, и поранится. Вредителей останется только собрать и выбросить.