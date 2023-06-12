Микрогрин: опыт выращивания здоровых овощей в домашних условиях

Рассказываем, что такое микрогрин и почему он важен для здоровья

Микрогрин – это молодые ростки растений, такие как пшеница, редис и базилик, собранные вместе с листочками и корешками.

Они растут очень быстро – всего за несколько дней и содержат больше питательных веществ, чем взрослые растения.

Например, молодая пшеничная трава содержит в 30 раз больше витамина Е, чем взрослое растение, а молодая редиска микрогрин содержит в 40 раз больше витамина С, чем зрелые корнеплоды.

С чего начать выращивание микрогрина

Можно начать с пшеницы, потому что эта культура считается одной из самых простых для выращивания. Понадобятся семена пшеницы, мелкая плодородная земля и поддончик.

Высеваем семена поверх земли, присыпаем слоем почвосмеси толщиной примерно 1 см, поливаем водой и оставляем поддон на окне на солнечной стороне.

Через несколько дней семена прорастают. Спустя неделю они превращаются в зеленый ковер, готовый к употреблению.

Обрезаем ростки ножницами и добавляем их в салаты, смузи, супы и другие блюда.

Какие овощи можно выращивать в домашних условиях

Похожим образом выращиваются редис и горчица микрогрин. Поступаем с ними так же, как с пшеницей. Сеем семена по земле, поливаем водой и оставляем на окне.

Через несколько дней дожидаемся ростков. Чуть позже собираем урожай молодых растений и используем их в пищу.

Как сохранить микрогрин свежим

Лучший способ хранения микрогрина – держать его в холодильнике в пластиковой коробке или пакете с дырочками для вентиляции.

Выращиваемые в домашних условиях овощи сохраняются свежими дольше, если перед отправкой на хранение их хорошо промыть.

Микрогрин – отличный способ получать питательные вещества в любое время года, особенно в зимний период, когда свежих овощей может не быть в достаточном количестве на прилавках магазинов.

Он легко и удобно выращивается в домашних условиях и является отличным дополнением к здоровому образу жизни.