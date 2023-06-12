Клубника стала мельчать: почему и как можно исправить ситуацию

Почему клубника, ранее обильно плодоносившая и дававшая красивые крупные ягоды, начала мельчать? По словам автора Телеграмм-канала "Современный огород", причина может быть в возрасте плантации. Соответственно, ее нужно обновить.

Но, если клубничная грядка свежая, а ягоды не радуют своими размерами, проблема может крыться в другом. К примеру - недостатке влаги либо полезных веществ.

Полив очень важен для клубники в течение всего сезона вегетации. То же самое можно сказать и о подкормках. Если питательные вещества в дефиците, сил на формирование ягод у растения просто не хватит.

Ягоды также могут мельчать и из-за загущенных посадок, отсутствия обрезки. Растениям в таких случаях приходится конкурировать за свет, воду, питание, подавляя при этом рост соседних кустов. При таком раскладе ожидать крупных ягод бесполезно.

Вредители и болезни также способны внести свою лепту в такую грустную историю. Если на клубничной плантации появились паутинный клещ, тля, клоп-слепняк, нематоды и другие вредители, ягода будет мелкой и деформированной.

Качество плодов обычно страдает также при грибковых и бактериальных заболеваниях.