Смородина без тли: какие домашние рецепты спасут кустарник от напасти

Тля очень опасна для смородины и из-за нее можно потерять большую часть урожая. Как избавиться от вредителя?

В этом деле очень хорошо помогает раствор соды. Для его приготовления надо 3 ст.л. соды развести в 10 л воды. Размешать и опрыскать кустарники, стараясь при этом как можно тщательнее обработать нижнюю часть листа.

В борьбе против галловой тли отлично помогает и ромашка. Чтобы приготовить настой из этого растения, необходимо 200 гр. высушенной ромашки залить 1 л кипятка и дать настояться около суток. Затем смешать с 10 л воды, добавить 1 ст.л. жидкого мыла, опрыскать кустарники.

Спасти от тли красную и черную смородину способен и лопух. Нужно выкопать его вместе с корнями, измельчить. 1 кг этой массы залить 3 л воды. Перемешать и дать сутки настояться.

После этого процедить, дать настояться, стараясь обработать кустарник и листья, особенно их нижнюю часть. Процедуры проводить вечером и в сухую погоду.