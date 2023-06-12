Перец чахнет после холодов: почему и как поддержать культуру

Иногда после похолодания перец начинает чахнуть, листья бледнеют. Это значит, что растение не может активно добывать питание из грунта. Как известно, помочь здесь могут 3 элемента, которые отвечают за формирование хлоропластов и интенсивный фотосинтез.

Это - железо, сера, магний. Как определить, чего именно недостает перцу? Об этом он сам просигналит изменениями во внешнем виде.

Если ему мало железа, верхние листья начинают желтеть, прожилки при этом остаются зелеными. Когда не хватает серы, первыми начинают желтеть верхние листья, а потом прожилки могут приобрести серо-фиолетовый или сиреневый оттенок.

Когда мало магния, желтеют нижние листья, но жилки при этом остаются зелеными. Желтизна - бледная и светлая. Со временем может появиться и так называемая мраморность листьев.

При нехватке азота на нижних листьях сперва желтеют прожилки, потом желтизна распространяется на верхние ярусы. Листья при этом мелкие, стебли тонкие и растения угнетенные.

Что предпринять? При нехватке железа внести любой препарат железа в хелатной форме. Если не хватает серы и магния, надо внести сульфат калия: 20-25 гр. вещества растворить в 10 л воды. Опрыскать растения по листу. Как вариант - можно использовать и комплексное удобрение, содержащее эти вещества.

При недостатке азота надо внести мочевину или калиевую селитру. После обработки нужно понаблюдать за перцем неделю - буквально на третий день ситуация должна измениться в лучшую сторону.