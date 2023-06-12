Мельник требует от Германии «больше танков»

«Украинская армия крайне остро нуждается в гораздо большем количестве западных боевых танков, БМП и другой бронетехники», — заявил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник.

«Каждый Leopard 2 буквально на вес золота для решающего наступления», — добавил бывший посол Украины в Берлине.

С его точки зрения, Бундесвер в состоянии предоставить более 18 единиц, которые уже поставлены запасов, которые составляют 300 танков.

Нынешнее число можно «утроить, не ставя под угрозу способность Германии защищаться».

Мельник также заявил о «еще 60 боевых машинах пехоты Marder».

Мэр Киева Виталий Кличко также ранее запросил больше немецких танков ввиду текущей военной ситуации в его стране.