Свинья загрызла хозяина, откармливавшего ее на убой, в Мексике

Родственники нашли тело мужчины по имени Уго, сообщает The Yukatan Times. Мексиканец лежал на полу в луже крови, при этом одну из его рук жевала свинья.

Родственники попытались помочь мужчине и оттащить свинью, но им это не удалось - животное вцепилось в хозяина и продолжало поедать его руку и плечо.

Работники Красного Креста, которые прибыли на место происшествия, не смогли спасти пострадавшего. Уго скончался от потери крови задолго до приезда медиков.

Как сообщается, мужчина откармливал свинью на убой.

Незадолго до смерти он употребил большое количество алкоголя.