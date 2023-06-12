Спасти огурцы от засухи: какие неожиданные методы обеспечат культуру влагой

Дачники со стажем рассказали, что помогает им удерживать влагу на грядках с огурцами, если жара и засуха держатся очень долгое время. В этом списке - мульча из щебня и мха сфагнума.

Щебень нужно уложить первым слоем, а мох вторым - это своего рода утеплитель. При такой мульче даже в большую засуху можно поливать грядки один раз в неделю. Это особенно удобно, если хозяева не живут там постоянно, а приезжают только на выходные.

Огурцы будут не только напоены - такое укрытие еще и стимулирует их рост. Если вдруг начнется дождь, мох лучше убрать, потому что он задерживает воду. Но, если вдруг ливни опять сменятся засухой, нужный материал будет под рукой.

Как отмечают эксперты, мох, кроме того, дезинфицирует почву, что предохраняет растение от ряда заболеваний.

Еще один эффективный материал для мульчи - речные водоросли. Они содержат много калия и других микроэлементов, потому отлично подпитывает культуру и в разы увеличивают урожайность.