Гутерриш обеспокоен возможностью выхода России из зерновой сделки

12 июня генсек ООН Антониу Гутерриш публично заявил, что его тревожит потенциальный отказ правительства России от пролонгации черноморских соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из Украины в другие страны. По словам Гутерриша, сейчас руководство Организации объединённых наций работает над тем, чтобы сохранить жизнеспособность зерновой сделки.

Также Антониу Гутерриш подчеркнул, что руководство ООН прилагает усилия для поставок российской продукции и удобрений на мировые рынки, как это было обещано администрации Москвы во время стамбульских переговоров.