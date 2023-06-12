Секрет при прореживании свеклы и моркови, способный повысить урожайность овощей в разы

Между морковью следует оставлять расстояние в 2 см. Что касается свеклы, то тут требуется места побольше. Промежутки между овощами должны составлять не менее 3-4 сантиметров.

Процесс предпочтительнее повторить в начале или середине июля.

Некоторые огородники задаются вопросом, зачем 2 прореживания.

Эксперты поясняют, что в середине лета овощи достигают таких размеров, что их смело можно использовать в еду. Другим же сородичам будет поступать больше питательных веществ, влаги. Пространство позволит вырасти им крупнее.

Прореживание овощей во второй раз происходит по-другому. Расстояние между растениями должно быть в 2 раза больше. Соответственно, между морковью - не менее 4 сантиметров, между свеклой - минимум 8 сантиметров.