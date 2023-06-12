Тыква растет крупной и красивой при использовании для ее подкормки древесную золу

Рецепт "питания" для тыквы проще простого.

Концентрированный раствор готовится из золы и воды. Емкость на 1/3 заполняется золой, которую заливают горячей водой.

Стоять настой должен в течение 2 суток. После состав нужно перемешать и процедить. Далее полученную жидкость разбавляют 1:9.

Настоем из золы тыкву поливают в тот период, когда растение дает плоды, утром или вечером.

Перед таким поливом грядки нужно оросить чистой воды.

Подкормку заливают в ямки, проделанные рядом с кустами, а после их засыпают землей.

Использовать удобрение надо так, чтобы оно не угодило на листья и стебли.