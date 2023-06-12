Высочайший в мире небоскрёб Бурдж-Халифа подсветили в цвета флага России

Вечером понедельника, 12 июня, расположенный в Дубае небоскрёб Бурдж-Халифа, общепризнанно являющийся самым высоким зданием в мире, оказался подсвечен в цвета российского триколора. Также пресс-служба администрации Бурдж-Халифа опубликовала сообщение в Twitter, где поздравила россиян с их национальным праздником.

12 июня официально празднуется День России. По случаю торжества Владимир Путин встретился в Кремле с политическими и общественными деятелями вручив им госнаграды, также посетив военный госпиталь имени Вишневского в Красногорске, где представил к наградам участников спецоперации на Украине.