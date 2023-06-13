Самый высокий небоскреб мира Бурдж-Халифа был окрашен в триколор ко Дню России

Высочайшая башня Бурдж-Халифа, расположенная в Дубае, была окрашена в День России тремя цветами, соответствующие полоскам на российском флаге. Об этом сообщили в РИА Новости.

Так ОАЭ продемонстрировали свое дружеское расположение к россиянам. В сеть был выложен видеоролик, показывающий, как знаменитая башня зажигается тремя цветами под звучащий гимн.

Из публикации в Фейсбуке, сделанной компанией Emaar, построившей самое высокое здание в мире:

Сегодня вечером мы присоединяемся к празднованию дружественного народа России по случаю Дня народного единства в Бурдж-Халифе.

Сегодня мы вспоминаем древнюю историю, культуру и замечательные достижения русского народа искренними пожеланиями радости, единства и процветания.

Небоскреб Бурдж-Халифа насчитывает 163 этажа, где находятся рестораны, офисные помещения, номера отелей, апартаменты, кафе.