Присыпать муравейник солью: какие гуманные способы избавят от вредителя на огороде

Как избавиться от муравьев на участке? Вариантов несколько. Например, в этом деле способна помочь банальная соль. Нужно посыпать этим веществом муравейники, а также тропки, по которым насекомые "гуляют" по огороду.

В дополнение можно бросить на грядки веточки бузины и дикой мяты - это сделает жизнь муравьев невыносимой.

Для борьбы с муравьями можно использовать и такое средство: 2 ст.л. карболовой кислоты, 10 ст.л. керосина, 400 гр. наструганого хозяйственного мыла развести в 10 л воды.

Полученной смесью полить муравейник, их ходы и стволы деревьев, по которым они ползают. После пары таких обработок вредитель переберется в другое место.

Эффективно действует также высушенная трава душицы, смешанная с серой. Нужно обкопать землю в том месте, где поселились муравьи, и засыпать приготовленную смесь. Возле муравьиных поселений также можно рассыпать печную сажу.

На открытых участках муравьев отпугивают запахи чеснока, ботвы томата, петрушки, молотой корицы и другие резкие ароматы.