Высокорослые томаты: какие моменты надо учесть для повышения урожайности

В деле выращивания высокорослых томатов есть свои нюансы, которые нужно учесть при возделывании таких культур.

В частности, в период созревания плодовой кисти нужно убирать под ней листья примерно 2-3 раза в неделю. Делать это лучше секатором либо ножницами, чтобы не допустить «задиров» на стебле.

Если томаты растут на шпалере, при обвивании стебля растения вокруг шпагата надо поворачивать верхушки по часовой стрелке - так нить не будет мешать растению поворачиваться вслед за солнцем.

Эксперты также советуют подвязывать и тяжёлые кисти, и отдельные плоды. В ином случае появятся перетяжки, сгибание кистей, которые приведут к помехам в развитии плодов.

Очень важно также помочь томатам опыляться, особенно в условиях жары. Нужно каждый день встряхивать цветочные кисти руками и разбрызгивать вручную воду (не ниже 16° С) крупными каплями над верхушками куста.

Чтобы плоды в жару не трескались и не мельчали, не надо удалять сразу много листьев, своевременно подкармливать растение удобрениями, содержащими микроэлементы. А также - поливать их за несколько часов до захода солнца, чтобы к ночи они становились сухими.