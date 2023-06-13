Томаты одолела фитофтора: какие неотложные меры надо принять

Чтобы избежать фитофтороза, нужно соблюдать некоторые меры профилактики. Одна из них - соблюдение севооборота и размещение грядок с томатами и картофельных плантаций на приличном расстоянии друг от друга.

Также нужно мульчировать грядки сеном, скошенной травой, соломой. Раз в неделю опрыскивать растения специальными средствами либо растворами по народным рецептам.

В частности, эффективно использование настоя чеснока. Для этого 100 гр. измельченного чеснока залить 10 л воды, настоять сутки и опрыскать культуры.

В качестве лечебного средства можно использовать и разведенную водой (1:10) молочную сыворотку. Еще вариант - отвар гриба трутовика (100 гр. измельченного гриба на 10 л воды).

Избавиться от фитофтороза поможет также настой побегов сосны. Чтобы его приготовить, надо ведро на треть заполнить измельченными иголками сосны, долить водой доверху. Либо - использовать солевой раствор (1ст.на 10 л воды).

Пораженные плоды, стебли или листья перед обработкой надо убрать.