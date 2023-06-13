Нереально крупная тыква: какие секреты помогут получить фантастический урожай

Как получить с каждого куста не менее 4-5 громаднейших тыкв? Для этого надо знать некоторые хитрости.

В частности, надо приготовить "волшебную" настойку. Для этого в сезон налива тыкв (обычно этот период приходится на август) перестать поливать домашний куст алоэ.

Затем срезать 5-8 листов, завернуть в плотную бумагу и положить в холодильник на пару дней. Затем измельчить, залить 10 л воды и дать настояться 2 дня.

Старые листья у тыквы срезать, прищипнуть лишние плети. Те, на которых есть плоды - присыпать грунтом. Обильно опрыскать растения разведенным соком алоэ, остатки вылить под корень.

После такой процедуры на плетях появятся новые корешки, и будут расти новые тыквы. К осени они достигнут огромных размеров и, самое главное, - будут хорошо храниться.