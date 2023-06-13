У пиона покраснели листья: что случилось, как это исправить

Грибковое заболевание на пионах проявляется обычно в середине либо в конце лета. Пластины листьев не только желтеют, краснеют, но также начинают скручиваться и сохнуть.

Чтобы помочь растению, куст надо выкопать и осмотреть. Все подгнившие части надо вырезать и присыпать золой. Разделить пион на деленки и - пересадить на новое место. Размер посадочной ямы должен быть не менее, чем 60х60.

Заправить посадочную лунку смесью плодородной земли и компоста. В смесь также полезно добавить 1 ст.л. гранулированного вещества AVA.

Кроме того, надо помнить, что пион один раз в 10 лет надо омолаживать. Со здоровым растением, которое отказывается цвести, можно поступить просто: отрубить от него часть с одной стороны острым ударом лопатой.

Отрубленную часть выкопать, срез засыпать золой, потом пересадить. В образовавшуюся яму возле старого куста надо насыпать стакан золы и наполнить плодородной землей. Через год операцию повторить с другой стороны материнского куста.