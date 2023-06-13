Неправильное использование борной кислоты может загубить помидоры

При том, что борная кислота - эффективное средство для повышения урожайности томатов, применять его нужно с большой осторожностью.

Обработки на основе данного вещества проводят как минимум 3 раза за сезон.

Используя состав, нужно быть очень аккуратным, чтобы не загубить посадки. Средство из аптеки не подойдет для ухода за растениями, так как его кристаллы плохо растворяются и остаются на листве овощей, что для них очень опасно.

Еще один момент. Подкормку можно применять только после того, как зайдет солнце. Сильный ветер также способен все испортить, так как средство не сможет оказать никакого влияния на культуру, тут же улетучившись.

Чтобы не навредить саженцам, борную кислоту используют в составе комлексных составов.