Лучшие соседи для смородины: что посадить рядом с растением, чтобы увеличить урожай ягод

Как и для людей, для растений очень важно жить рядом с хорошими соседями. Потому что от того, кто рядом, во многом зависит здоровье растения и активность его плодоношения, отмечает автор Телеграмм-канала "Современный огород".

Какие культуры посадить поблизости от смородины, чтобы в сезон собирать ягоды ведрами?

Жимолость

Эти два кустарника отлично сочетаются, не подавляют друг друга. К тому же, жимолость не требует особого ухода, отличается стойкостью к холодам, потому для черной смородины лучшего соседа просто не найти.

Яблоня

Их сажают рядом многие дачники, и не случайно. Эти садовые культуры положительно вляют одна на другую и являются прекрасными соседями.

Голубика

У смородины с голубикой, как выяснилось, немало общего. Например, они требуют сходных типов грунтов: с достаточно высокой кислотностью. И голубика, и черная смородина, кроме того, нуждаются в регулярном увлажнении почвы.

Чеснок и лук

Эти культуры имеют сильный запах, способный отпугнуть многих вредителей от кустов черной смородины, в том числе - почкового клеща. Такое соседство для смородины очень благоприятное.