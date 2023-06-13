Иван Краско завел романтические отношения с 28-летней помощницей

28-летняя Дарья Пашкова работает у Ивана Краско его концертным директором. Они познакомились шесть лет назад, когда актер еще был связан узами предыдущего брака.

Краско на передаче За гранью признался, что называет Дарью солнышком, а она его Ваней. Актер удивляется, как Дарья его терпит, но пара, по видимому, счастлива.

В искренность их отношений верят не все. В частности сыновья Ивана Краско, которые уверены, что Пашкова хочет втереться в доверие к их отцу, чтобы завладеть его имуществом.