Огуречное долголетие: какие лайфхаки опытных дачников продлят период плодоношения культуры

Примечательно, что удлинить период плодоношения огурцов может банальная своевременная уборка плодов. Даже парочки перезревших огурцов досточно, чтобы растение пришло к выводу, что его миссия завершена, и можно отправляться на "заслуженный отдых".

Начиная с августа стоит отказаться от внесения удобрений: чем ниже градус ночной температуры, тем хуже культура впитывает из почвы полезные вещества. Подкармливать в этот период надо только по листьям.

Когда градус температуры начнет падать, нужно сразу же замульчировать огуречные грядки перегноем. Это будет и подкормкой, и обогревом растений.

Очень отличный эффект дает удаление постаревших, пожелтевших листьев. А также - тех из них, что растут ниже, чем зона плодоношения.

Если пойдут затяжные дожди, нужно укрывать грядки пленками. Для этого можно установить дуги или деревянный каркас.