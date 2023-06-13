На наследство Вячеслава Зайцева претендует еще один человек: и это не его сын

Наследником Вячеслава Зайцева оказался еще один человек. Он рассказал о том, что модельер оставил ему завещание, заверенное у нотариуса.

Им является 39-летний Эдуард Кривенко. В последние годы жизни кутюрье он был его личным помощником, и ухаживал за ним.

Об этом Кривенко рассказал публично на передаче Малахов. По его словам, Вячеслав Зайцев очень переживал, и хотел, чтобы у Кривенко после его смерти была и квартира и машина, и оставил документы, подтверждающие право на наследование.