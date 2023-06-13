Свекла пошла полосками: о чем таким образом сигнализирует корнеплод

Бывает, что, хотя сорт указан как чисто бордового цвета, свекла вырастает полосатая. Почему так случается?

Как поясняют эксперты, причина может крыться в избытке азота и скудных поливах культуры.

Чтобы такого не случилось, необходимо, как только проклюнутся всходы, раз в неделю свекольные грядки поливать водой из расчета 10 л на 1 кв.м. Через месяц надо увеличить объем воды вдвое. За две недели до уборки урожая полив надо прекратить вовсе.

В фазе 5 настоящих листиков следует подкормить свеклу раствором борной кислоты ( 5гр. на 10 л воды из расчета на 1 кв.м). Еще через пару недель - удобрить корнеплод настоем коровяка (1:10) - из расчета 10 л подкормки на 4 погонных метра посадок.

В период формирования корнеплодов надо приготовить раствор из 10 гр. сульфата калия и такого же количества водорастворимого суперфосфата. Под каждое растение вылить по 200 мг состава. Через неделю после этой подкормки опудрить землю золой.