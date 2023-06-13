McDonald's в Индии обвинили в пропаганде домогательств из-за рекламы

Рекламный ролик был опубликован 5 июня на YouTube и показал, как мужчина проявляет интерес к женщине-кассиру, заказывая McVeggie.

На видео мужчина идет в конец очереди после еды. Затем сотрудник-мужчина жестом приглашает его подойти к пустой стойке, но он отказывается, надеясь снова пообщаться с женщиной-кассиршей.

«Иногда величайшие любовные истории начинаются с мельчайших вещей — взгляда, улыбки, еды», — гласила реклама еды McVeggie за 2 доллара.

Пользователи Twitter посчитали рекламу возмутительной и отвратительной. «Очевидно, что молодые сотрудники женского пола являются частью продуктового предложения McDonald’s India», — написал один из них.

Другие также заявили, что реклама может усугубить домогательства, с которыми сталкиваются работницы на работе.

Это не первая реклама в Индии, которую обвиняют в женоненавистническом подтексте.

В прошлом году рекламную кампанию парфюмерного бренда Layer’r Shot, которая сейчас прекращена, обвинили в пропаганде культуры изнасилования.

Другая серия рекламных роликов алкогольного бренда Imperial Blue также подверглась критике за лозунг «мужчины остаются мужчинами» и сексистские шутки.