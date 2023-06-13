Розы не хотят цвести: в чем причина такого явления и как это исправить

Если розы не хотят цвести, на это есть свои причины, считает ученый-агроном, консультант БелНовостей Анастасия Коврижных.

Эксперт отметила, что королева сада на будет цвести, если ее посадили не на том месте. В частности, это растение не любит закрытые тенистые и ветреные участки, продуваемые сквозняками. Ей также не нравятся места, где высокие грунтовые воды.

Цветы на кустах не появятся и тогда, когда поблизости от розы растет сирень, чубушник или спирея. В идеале ее лучше сажать в отдельно выделенном под такие кусты розарии.

Кроме того, надо проследить, чтобы розы не задушила корневая поросль - от нее следует без промедлений избавиться.

Также надо удалить и тонкие, непродуктивные побеги. На кусте роз не должно быть побегов, у которых толщина меньше толщины карандаша.