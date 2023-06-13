Андрей Звягинцев, выступивший в Риге на кинолектории, рассказал о своей болезни

Андрей Звягинцев переехал в Латвию после начала СВО. А на днях на кинолектории Прямая речь режиссер выступил на своей творческой встрече.

Она была посвящена ретроспективе его фильмов. Именно в Риге Звягинцев в 2003 году представил премьеру своего культового Возвращения.

Кроме творчества режиссер рассказал собравшимся, как чудом спасся от осложнений после перенесенного коронавируса, пролежал в искусственной коме 40 дней и едва избежал пересадки легких.