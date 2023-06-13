Правила высаживания газонной травы, о которых не подозревают многие дачники

Первым делом необходимо расчистить выбранный под газон участок. В случае нахождения его в низине, стоит подумать о дренировании.

Далее нужно выровняйте грунт, перекопав его лопатой на глубину в 20 см.

Без обработки гербицидами тут не обойдешься. Семена газонных трав в землю высаживать можно лишь через 2 недели после обработки химией.

Яркая насыщенная, сочная зелень требует внесения удобрений.

Подготовка почвы под посев семян включает в себя ее полив и утрамбовку. Делают это, применяя ручной каток, но есть вариант и с подручными средствами.

Перед утрамбовкой землю хорошо увлажняют и ждут пару дней, пока она не стала совсем сухой.