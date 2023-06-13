У Полины Гагариной обнаружился долг по налогам в 381 тысячу рублей

По информации издания, задолженность Гагариной перед налоговой службой составляет 381 тысячу рублей.
Речь идет о недоплате налогов на имущество и доходы. Пока задолженность не передали судебным приставам.
В марте Полина Гагарина заявила, что готова поделиться своим опытом похудения и запускает для этого авторский спортивный курс.
В июне этого года певица вошла в список российских звезд, получающих самые крупные гонорары.
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