У Полины Гагариной обнаружился долг по налогам в 381 тысячу рублей

По информации издания, задолженность Гагариной перед налоговой службой составляет 381 тысячу рублей.

Речь идет о недоплате налогов на имущество и доходы. Пока задолженность не передали судебным приставам.

В марте Полина Гагарина заявила, что готова поделиться своим опытом похудения и запускает для этого авторский спортивный курс.

В июне этого года певица вошла в список российских звезд, получающих самые крупные гонорары.