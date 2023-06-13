Цены на газ в Европе выросли на 15% за день

На лондонской бирже ICE цены на газ оказались чуть ниже 400 долларов за тысячу кубометров к моменту закрытия торгов.

Июльские фьючерсы по индексу TTF на открытии биржи торговались на уровне 339,1 доллара за тысячу кубометров.

Минимальный показатель за день составил 314,4 доллара, а максимальный – 408,1 доллара. Цена последних фьючерсов дня – 398,8 доллара за тысячу кубометров.

С конца 2022 года цены на газ снижались, и к 25 мая впервые за два года опустились ниже отметки в 300 долларов за тысячу кубометров. В начале весны 2022 год цена составляла 3892 доллара.