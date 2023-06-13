Врач Шафалинов назвал главные признаки приближения инфаркта

Первым таким признаком является давящая боль в области сердца и в средней части груди, отдающая в левую руку.
Правда, такие симптомы бывают и при неврологических заболеваниях, но к врачу нужно обратиться в любом случае.
Нельзя игнорировать боль в груди, которая сопровождается одышкой, ухудшением самочувствия, учащением пульса.
Если в ходе обследования выяснится, что это приступ ишемической болезни сердца, следует провести исследование сердечных сосудов.
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