Врач Шафалинов назвал главные признаки приближения инфаркта

Первым таким признаком является давящая боль в области сердца и в средней части груди, отдающая в левую руку.

Правда, такие симптомы бывают и при неврологических заболеваниях, но к врачу нужно обратиться в любом случае.

Нельзя игнорировать боль в груди, которая сопровождается одышкой, ухудшением самочувствия, учащением пульса.

Если в ходе обследования выяснится, что это приступ ишемической болезни сердца, следует провести исследование сердечных сосудов.