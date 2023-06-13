Врач Шафалинов назвал главные признаки приближения инфаркта

23:53 2023-06-13

Врач Владислав Шафалинов в интервью «Царьграду» назвал признаки, которые указывают на приближение инфаркта.

Первым таким признаком является давящая боль в области сердца и в средней части груди, отдающая в левую руку.

Правда, такие симптомы бывают и при неврологических заболеваниях, но к врачу нужно обратиться в любом случае.

Нельзя игнорировать боль в груди, которая сопровождается одышкой, ухудшением самочувствия, учащением пульса.

Если в ходе обследования выяснится, что это приступ ишемической болезни сердца, следует провести исследование сердечных сосудов.

Показать следующие комментарии
Фото