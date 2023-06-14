Врач Мисичова назвала супы, которые нельзя есть пожилым людям

Она пояснила, что пожилым людям лучше исключить из своего рациона густые бульоны и супы с высоким содержанием жира.

Употребление таких блюд негативно влияет на пищеварительную систему, провоцирую диарею и запоры.

Солянка вредна в пожилом возрасте из-за присутствия жирного мяса, копченостей, солений и острых специй.

Грибной суп содержит много белка, который хуже усваивается с возрастом, а ингредиенты летней окрошки плохо сочетаются между собой.