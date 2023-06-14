Врач Мисичова назвала супы, которые нельзя есть пожилым людям

Она пояснила, что пожилым людям лучше исключить из своего рациона густые бульоны и супы с высоким содержанием жира.
Употребление таких блюд негативно влияет на пищеварительную систему, провоцирую диарею и запоры.
Солянка вредна в пожилом возрасте из-за присутствия жирного мяса, копченостей, солений и острых специй.
Грибной суп содержит много белка, который хуже усваивается с возрастом, а ингредиенты летней окрошки плохо сочетаются между собой.
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