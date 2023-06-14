Российские ученые из МФТИ создали добавку от опьянения

Это биологически активная добавка к пище, не содержащая лекарств. Она снимает симптомы опьянения и помогает сохранить трезвое мышление.

Добавка улучшает память, внимание, координацию, а также снимает похмельный синдром. Принимать ее можно до, во время или после употребления алкоголя.

Однако средство не помогает избавиться от зависимости и последствий хронического алкоголизма.

Разработчики биологически активно добавки предупреждают, что средство не делает возможным вождение автомобиля после употребления алкоголя.