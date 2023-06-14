Миллиардер Джордж Сорос ответил Илону Маску

Джордж Сорос хранил молчание, когда Илон Маск злобно напал на него в мае прошлого года, зайдя так далеко, что использовал противоречивое сравнение с легендарным финансистом.

Илон Маск 15 мая начал крестовый поход против Сороса, сравнив его с персонажем Магнето, еврейским суперзлодеем из вселенной Marvel Comics, который «ненавидит человечество» и «хочет разрушить сама ткань цивилизации».

Соросу 92 года, он еврей, переживший Холокост.

Затем Маск обвинил Сороса в том, что он подкупает окружных прокуроров, финансируя их избирательные кампании, чтобы они стали его «питомцами» и подчинялись его приказам.

Нападки вызвали критику со стороны правозащитных организаций. Эта критика оттолкнула бы обычного человека. Но Маск нашел в них мотивацию удвоить свою атаку на Сороса.

«Я хотел бы извиниться за этот пост», — написал миллиардер 17 мая, предположив, что Сорос еще хуже, чем суперзлодей. «Это было действительно несправедливо по отношению к Магнето».

Спустя почти месяц после этих обвинений и нападок, которые последовали после того, как Soros Fund Management (SFM) сообщила, что ликвидировала свою долю в Tesla.