Индия хочет связать китайские телефонные бренды на местном уровне

Как сообщила газета The Economic Times, китайским компаниям, таким как Oppo, Vivo и Xiaomi, среди прочих, было предложено привлечь индийских акционеров.

Их просят назначить индийцев на ключевые роли, говорится в сообщении со ссылкой на трех неназванных лиц, которые присутствовали на встрече руководителей компании и представителей индийского правительства для обсуждения этого вопроса

Китайские производители смартфонов доминируют на индийском рынке. В прошлом году некоторые из них столкнулись с проблемами из-за напряженных отношений между Индией и Китаем.

Лидер рынка Xiaomi столкнулся с регулятивным жаром после того, как его обвинили в незаконных денежных переводах и нарушении законов о форексе. Управление правоприменения Индии обвинило Vivo в налоговом мошенничестве на сумму 280 миллионов долларов , конфисковав не менее 60 миллионов долларов с ее банковских счетов. Oppo также столкнулась с обвинениями в налоговом мошенничестве .

Однако это не повлияло на положение китайских брендов на рынке. Samsung — единственный некитайский игрок, дела которого идут лучше, хотя львиная доля второго по величине в мире рынка смартфонов остается за китайцами.