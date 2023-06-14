Оплата ЖКУ в Беларуси теперь будет дорожать с привязкой к базовой величине, а не к доллару

Указ президента Республики Беларусь от 13 июня 2023 года, опубликованный на официальном сайте, регламентировал новое ценообразование в сфере жилищно-коммунальных услуг.

Ранее максимальный порог роста платежей за услуги ЖКХ ограничивался эквивалентом в 5 долларов США с ориентиром на среднегодовой показатель обменного курса.

Согласно новому указу, повышение платежей по жировкам теперь не должно заходить за рамки 0,5 базовой величины за год.

На начало текущего года базовая величина в Беларуси составила 37 рублей, следовательно, 0,5 от такого значения - это 18,5 рублей.

При этом средний показатель курса доллара за период с января по май в 2023 году составил 2,8168 рубля.

Это значит, что 5 долларов в переводе на белорусские деньги эквивалентны сумме в 14,08 рубля.