Огород без колорадского жука, тли и слизней: какое копеечное средство поможет решить проблему

Химпрепараты, которые дачники нередко используют для борьбы с колорадским жуком, способны накапливаться в клубнях картофеля. И в будущем это может представлять угрозу для здоровья человека.

Потому опытные земледельцы советуют прибегать к экологически чистым средствам в борьбе с коварным вредителем.

Такой раствор совсем несложно приготовить из подручных средств. Для этого - смешать 200 г горчичного порошка, 100 мл уксуса, а затем растворить это в 10 л воды.

Таким раствором следует обработать участок с картофелем, хорошо опрыскав культуру. Раствор дает отличный эффект и с такими вредителями, как капустная белянка, тля, слизни.

Обрабатывать растения нужно в солнечные и желательно безветреные дни. Такой метод не наносит вреда ни людям, ни окружающей среде и при этом дает желаемый результат.