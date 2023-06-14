Удвоить урожай огурцов: лайфхаки опытных дачников помогают вырастить здоровые, хрусткие плоды

11:30 2023-06-14

Эффективный раствор на основе борной кислоты, йода и других простых составляющих помогает также защитить здоровье огурцов и улучшить их вкус.

Чтобы огурцы не болели и урожай был вдвое больше, нужно оказать им немного дополнительного внимания. 

В частности, автор Телеграмм-канала "Дачная лавка. Сад и огород" использует проверенный раствор, благодаря которому всегда имеет отличный результат.

В частности, она подкармливает огурцы борной кислотой, куда входит много ценных, незаменимых для растений элементов.

Раствор на его основе - хорошее удобрение и эффективное защитное средство от многих болезней. Он также подходит для удобрения томатов и перцев.

Для приготовления раствора надо в пятилитровой емкости с теплой водой растворить 1 гр. марганцовки и 2 ч. ложки борной кислоты.  Все перемешать, добавить  30-40 грамм сахара и 10 капель йода. Вновь перемешать и опрыскать огурцы. Процедуру провести 2-3 раза за сезон.

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