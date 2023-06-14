Муравьи поселились в теплице: какие радикальные методы навсегда избавят от вредителей

Как быть, если прогнать муравьев из теплицы обычными методами не получилось? Придется прибегать к более решительным способам.

В частности, эксперты рекомендуют такой проверенный способ, как использование кипятка. В деле борьбы с вредителем надо залить муравьиную кладку (или кладки) кипятком. Через пару часов процедуру повторить.

После этого полить гнездо вредителей любым инсектицидом, и концентрацию сделать более высокую, нежели при поливе растений.

Нужно прогнать муравьев из сада? Опытные дачники советуют использовать ловушки из шин. Для этого разрезать пополам автошину, выложить кольцом в заранее выкопанную канавку вокруг дерева или кустарника, заполнить водой.

Можно добавить в воду хвойный концентрат (35 мл на 10 л воды), запах которого отпугивает муравьев.

Для борьбы с муравьями можно использовать и чеснок. Когда стрелки растения начнут стрелковаться, их надо выломать, сделать из такого материала не очень плотные жгуты, обвязать ими стволы деревьев на высоте 20-30 см. Либо - просто натереть этими стрелками стволы.