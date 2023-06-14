Мыло, сода и табак: какими веществами надо запастись для борьбы с тлей

Тля не дает покоя многим поколениям дачников, атакуя самые разные огородные культуры. Но и народные эксперты не дремлют, и разрабатывают разные способы борьбы с вредителем, которые дают свои результаты.

К примеру, эффективен в этом плане мыльный раствор либо мыльно-садовая смесь. Как приготовить средство? Для этого 5 ст.л. средства для мытья посуды, жидкого хозяйственного мыла или стирального порошка растворить в 10 л воды.

Очень хорошо использовать в растворе дегтярное мыло - оно имеет резкий запах, потому может быть очень эффективным. Для приготовления раствора кусок такого мыла (100гр.) растворить в 10 л воды и опрыскать растения.

Еще вариант - четвертую часть бруска хозяйственного мыла растворить в 10 л теплой воды, добавить 1 ст.л. кальцинированной соды. Такой раствор тоже прогонит тлю.

Можно также использовать для таких целей настой золы или табака. Чтобы приготовить средство, надо 1 ст. золы размешать с 5 л воды, настоять 12 часов и полить пораженные растения.

Для приготовления табачного раствора надо 1 ст. махорки или табачных листьев залить 5 л горячей воды. дать настояться сутки, процедить и опрыскать растения.