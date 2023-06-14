18 тысяч вулканов на дне Мирового океана: какую опасность они несут человечеству

Ученые определили локацию порядка 18 000 подводных вулканов. Они являются источниками драгметаллов и в то же время - несут большую угрозу для подводных судов, сообщает автор канала "Путешествия, туризм, наука" на платформе Дзен.

Можно сказать, что человек имеет более глубокое знание о подводном ландшафте Марса, нежели о подводном мира нашей планеты. И это при том, что вода на ней занимает 67 процентов по сравнению с сушей!

Процесс создания карт морских глубин - работа трудоемкая, требующая значительных затрат. Но полученная информация при этом неоценима, - отмечает блогер. Батиметрические карты играют огромную роль в обеспечении морской навигации, прокладке подводных кабелей и труб, использовании океанических ресурсов и прогнозировании изменений климата.

Данные карты ученые также используют для моделирования океанских течений и цунами, изучения подводных экосистем и выполнения геологических, геофизических задач.

Первая физико-географическая карта океана была создана в пятидесятые годы и основывалась на данных гидролокации. Примитивный однолучевой эхолот применялся для определения глубины - путем измерения периода возврата звукового сигнала,который отражался от океанического дна.

Таким образом был обнаружен вулканический хребет в самом центре Атлантического океана, сформированный в результате извержения лавы в месте разделения литосферных плит. Находка подтвердила существовавшую до этого теорию континентального дрейфа.

В семидесятые годы внедрение уже более мощных многолучевых гидролокаторов, использовавших веерное излучение сигнала, ускорило исследования океанского дна. Такие приборы были установлены на научно-исследовательских кораблях и ряде коммерческих судов.

В течение 2010-х годов на картах были представлены только 17% всего дна Мирового океана. Детализированным изображением при этом обладали лишь 6%. Чтобы решить проблему изучения океанического дна, в 2016 году японская компания Nippon Foundation и специализирующаяся на батиметрии океана международная группа начали работу над проектом Seabed 2030.

Главная миссия проекта - к 2030 году создать всеохватывающую карту Мирового океана на основе мировой батиметрической сети. Участие в нем приняли ученые из самых разных стран, а в 2017 году проект был утвержден как совместная мировая программа ЮНЕСКО.

В течение последних 6 лет к картам было добавлено таким образом еще 85 миллионов кв. км. батиметрических данных. То есть, сегодня детально представлено уже около 30% общей площади океанского дна. Но остаются также огромные территории, требующие исследования.

Специалисты считают, что участие не менее, чем 250 постоянных судов позволит добиться поставленной цели в заданные сроки. Каждый связанный с океаном человек может внести свой вклад в создание карты морского дна уже к концу текущего десятилетия, - отмечает автор блога.

Создание карт дна океана при этом может заметно ускорить применение дистанционных методов зондирования. Но спутники с радарами, успешно применяющиеся для создания подробных карт суши, не способны проникнуть сквозь водные глубины.

Недавно в батиметрии начали применять спутниковую радиометрию, основанную на фиксации малых местных изменений уровня воды в океане. Ученые установили: над подводными горами и хребтами уровень моря несколько выше, нежели над впадинами и абиссальными равнинами.

Такое различие, которое называют вертикальным гравитационным градиентом, косвенно отражает рельеф морского дна. Данную технологию успешно используют для идентификации крупных подводных гор, которые представляют угрозу для подводных лодок.

Зарегистрировано минимум 2 случая, когда подводные американские лодки сталкивались с такими структурами, - отмечает блогер.

В октябре 2021-го года ядерная подводная лодка в водах Южно-Китайского моря столкнулась с горой, не обозначенной на карте и расположенной на глубине около 350 метров.

А в январе 2005-го года подлодка протаранила подводный вулканический пик на глубине порядка 150 метров недалеко от островка Гуама на территории Тихого океана.

Ученые из США и Кореи создали алгоритм, который улучшает точность спутниковых наблюдений за океаническим дном. В ходе исследования они применили данные европейской космической миссии и международной альтиметрической миссии SARAL.

Основанный на новом алгоритме подход помог обнаружить 19 000 ранее неизвестных подводных вулканов. У самого низкого из них высота 420 метров, тогда как основная часть подводных вулканов имеет высоту в среднем от 800 метров.