Огородник со стажем дал рекомендаци по выращиванию зеленого горошка на даче

Рассказываем, как правильно посадить горошек на участке.

Первым делом ответственно подходим к выбору семенного материала. Покупаем в проверенном месте или непосредственно в садовом центре.

Участок для выращивания должен располагаться под солнцем, чтобы прямые лучи падали на растение не меньше 6 часов в день. Формируем дренированную, плодородную почву.

Рекомендуемый уровень РН - от 6,0 до 7,5. Если нужно, кислотность почвы корректируется необходимыми добавками. Повысить плодородие можно компостом или перепревшим навозом.

Посадить горошек можно в марте, дождавшись момента, когда земля хорошо прогреется и размягчится. Более точные сроки зависят от климатических особенностей.

Если погода позволяет, можно высадить горошек дважды, второй раз - ближе к осени. Тогда получится собрать урожай горошка дважды.

Высаживают семенной материал в траншею глубиной в 5 см, соблюдая интервал в 5-6 см. Посаженные горошины присыпаются землей и увлажняются.

Поливать нужно по мере подсыхания почвы, но без избытка. Хватает 1-2 полива в неделю. Частота зависит от погоды, если дождей нет, поливы делаем чаще.