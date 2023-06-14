Томаты в теплице: как их правильно формировать

Как грамотно провести формирование помидоров в теплице? Это зависит от плотности посадок: чем она гуще, тем меньше побегов нужно оставить.

Если для подвязки применена стандартная лента, которая тянется к кустам от крыши теплицы, проще формировать томаты в 1-2 побега, каждому спуская подвязочную ленту.

Но, если в качестве опоры для высокорослых томатов применяется горизонтальная шпалера (с перекладинами параллельными земле и натянутой тесьмой), оптимально формировать растения в 2-3 побега, равномерно распределяя их на шпалере.

Кроме главного побега, при этом оставляют лишь один, самый мощный пасынок (он обычно растет под первой цветочной кистью). Но можно оставить и запасной - тот, что как можно ближе к уровню грунта, но он также должен быть наиболее развитым.

Оставшиеся пасынки нужно выщипать, оставив лишь небольшие пенечки (сламывать, а не выдергивать, либо прищипывать ногтем).

Как уточняет агроном Денис Терентьев, крупноплодные сорта дают практически одинаковый урожай при разном числе побегов на кусте. А у сортов с не очень крупными плодами при небольшом количестве побегов и редкой посадке урожай может снизиться в разы.