Чтобы мучнистая роса не уничтожила урожай: как защитить от болезни огурцы

Как защитить огурцы от мучнистой росы? Для этого поливать их только прогретой на солнце водой.

Кроме того, раз в неделю нужно опрыскивать огуречные плети раствором соды. Для приготовления состава надо 1 ст.л. питьевой соды развести в 4 л воды.

Если уже появились признаки болезни, необходимо обработать культуру раствором, приготовленным из 1 гр мочевины и 1 л воды. Поливать щедро, не жалея раствора.

Непосредственно пораженные белой или серой гнилью места надо присыпать толченым мелом либо углем. Если очевидно, что куст уже не спасти, его лучше выкопать, вынести и уничтожить.

Если плоды огурцов растут неправильной формы - например, расширяются книзу или образуют своеобразную "талию", надо припудрить грунт возле стебля золой, чтобы подпитать культуру калием.

А если плоды расширяются в верхней части, огуречник надо подпитать настоем коровяка (1:10).