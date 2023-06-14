Слизням делать будет нечего: бабушкины лайфхаки помогут изгнать вредителей навсегда

Как избавить огород от слизней? Эксперты советуют в местах скопления слизней рассыпать мелкую поваренную соль. Или - опрыскать грунт солевым раствором (приготовить из расчета 100 гр. соли на 10 л воды).

Еще один совет - обработка растений раствором нашатыря. Для этого 1 ст.л. размешать в поллитре воды, затем обрызгать все растения, где замечены слизни. После такого "душа" вредитель не появится на грядках до конца сезона.

Некоторые огородники угощают слизней кофейным напитком. Готовят его из расчета 1 ст.л. растворимого порошка на 1 л воды. Через час процедуру повторить.

Иногда дачники идут на более сложные меры. Например, тонкую фанеру намазывают клеем ПВА, посыпают крупным песком либо измельченным стеклом (от лампочек), выкладывают по периметру грядок. Вредители пересечь это препятствие не смогут.

А дорожку вдоль грядок - застилают картоном. Вредители под него забираются, и поутру остается только их собрать и уничтожить.